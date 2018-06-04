04.06.2018, 07:59

Райво Юурак: cредневековую модель школы пора менять на новую

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rus.delfi.ee
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Райво Юурак: cредневековую модель школы пора менять на новую
Foto: Hendrik Osula

Ежегодно к работе в школах по всей Эстонии приступает около 800 новоиспечённых учителей. К сожалению, в течение последующих пяти лет работать с детьми остаётся только половина из них, пишет в ”Учительской газете” журналист Райво Юурак.

Наверняка многие учителя до сих пор помнят свой первый год работы в школе, лейтмотивом которого могло служить слово ”бессонница”. На что же тратилось время? На то, как в процессе преподавания научиться самому преподаванию.

К сожалению, во многих школах с такой двойной нагрузкой не считаются. В некоторых учебных заведениях царит менталитет, что самые трудные классы нужно отдавать именно начинающим учителям. Это оправдывают подходом: если справится, то настоящий учитель, если же нет, то такому и не место в школе. ”Деды” одновременно суровы, но справедливы. На самом же деле, подобное отношение — это, скорее, коррупция, потому как если подругам завуча достаются самые лёгкие классы, а новичкам те, что никому не нужны, то что же это ещё, как не кумовство и коррупция, а также одна из причин, по которой учителя покидают школы.

25 мая в Таллиннском университете состоялась дискуссия, в ходе которой обсуждались способы удержания педагогов в учебных учреждениях.

Трийн Нооркыйв сослалась в своём выступлении на статистику EHIS, согласно которой ежегодно к работе в школе приступают 800 новых учителей. 1 сентября школы довольны тем, что полностью укомплектованы. Уже через год от ста процентов новичков остаётся лишь 73%, к концу третьего года 61%, к концу четвёртого 55%, а к концу пятого — только 50%. При этом, по данным SAIS, у 45% начинающих учителей отсутствует профессиональная квалификация.

Директор Таллиннской реальной школы Эне Саар не верит, что найдётся много учителей, желающих получать в месяц 1150 евро. Она три года искала учителя физики, так даже зарплатой в 2300 евро не удалось никого заманить.

По словам профессора Таллиннского университета Эве Эйзеншмидт, современная модель школы родом из средневековья и потому эта устаревшая среда молодым и не подходит. ”Нам нужно что-то наподобие цунами ради зачистки системы образования”, — считает она.
В ходе последовавшей после выступлений докладчиков дискуссии учителя пришли к выводу, что педагог не должен стоять перед классом один — ему стоит сотрудничать с коллегами, готовиться к урокам вдвоём-втроём, а также давать их тоже вместе.

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По словам ведущего эксперта Министерства образования и науки айви Юргенсон, данные международного исследования TALIS свидетельствуют о том, что лишь 14% учителей уверены в том, что их профессия оценивается в обществе по достоинству.

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