Райво Юурак: cредневековую модель школы пора менять на новую

Ежегодно к работе в школах по всей Эстонии приступает около 800 новоиспечённых учителей. К сожалению, в течение последующих пяти лет работать с детьми остаётся только половина из них, пишет в ”Учительской газете” журналист Райво Юурак.

Наверняка многие учителя до сих пор помнят свой первый год работы в школе, лейтмотивом которого могло служить слово ”бессонница”. На что же тратилось время? На то, как в процессе преподавания научиться самому преподаванию.

К сожалению, во многих школах с такой двойной нагрузкой не считаются. В некоторых учебных заведениях царит менталитет, что самые трудные классы нужно отдавать именно начинающим учителям. Это оправдывают подходом: если справится, то настоящий учитель, если же нет, то такому и не место в школе. ”Деды” одновременно суровы, но справедливы. На самом же деле, подобное отношение — это, скорее, коррупция, потому как если подругам завуча достаются самые лёгкие классы, а новичкам те, что никому не нужны, то что же это ещё, как не кумовство и коррупция, а также одна из причин, по которой учителя покидают школы.

25 мая в Таллиннском университете состоялась дискуссия, в ходе которой обсуждались способы удержания педагогов в учебных учреждениях.