03.12.2018, 07:20

Райво Аэг в Вашингтоне примет участие в форуме по обеспечению безопасности разведывательной деятельности

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rus.delfi.ee
EST
Linnapeakandidaatide debatt Tallinna TVs
Raivo AegFoto: Hendrik Osula

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэг находится на этой неделе с визитом в Вашингтоне, США, где примет участие в XII парламентском форуме по обеспечению безопасности разведывательной деятельности, сообщает пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии, форум посвящен трем основным темам. ”Планируется обсудить государственное и частное финансирование борьбы с терроризмом, а также угрозы, связанные с распространением информации и нарушением неприкосновенности частной жизни, — отметил Аэг. — Также в центре внимания будут вопросы кибербезопасности. С последней темой связан и актуальный вопрос о рисках, сопряженных с криптовалютой, и об их оценивании”.

В ходе визита председатель комиссии также встретится с послом Эстонии в США Йонатаном Всевиовым. Темами встречи станут сотрудничество между Эстонией и США и ситуация в сфере безопасности.

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