Райво Аэг в Вашингтоне примет участие в форуме по обеспечению безопасности разведывательной деятельности

По словам председателя комиссии, форум посвящен трем основным темам. ”Планируется обсудить государственное и частное финансирование борьбы с терроризмом, а также угрозы, связанные с распространением информации и нарушением неприкосновенности частной жизни, — отметил Аэг. — Также в центре внимания будут вопросы кибербезопасности. С последней темой связан и актуальный вопрос о рисках, сопряженных с криптовалютой, и об их оценивании”.

В ходе визита председатель комиссии также встретится с послом Эстонии в США Йонатаном Всевиовым. Темами встречи станут сотрудничество между Эстонией и США и ситуация в сфере безопасности.