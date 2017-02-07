Райво Аэг: в Эстонии надзор за следственной деятельностью эффективный

Сегодня специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности заслушала отчет о прокурорском надзоре за следственной деятельностью, проведенной в рамках уголовных производств в прошлом году. Отчет представила государственный генеральный прокурор Лавли Перлинг.



”Генеральный прокурор представила подробный отчет. Мы получили подтверждение, что надзор за следственной деятельностью в Эстонии по-прежнему эффективный и действенный”, — сказал председатель специальной комиссии Райво Аэг.

Председатель отметил, что следственная деятельность обоснована при расследовании и предотвращении тяжких преступлений. Таким образом, важно, чтобы она велась эффективно и в соответствии с законом. ”Поскольку следственная деятельность предполагает нарушение основных прав человека, важно убедиться, что деятельность сбалансирована и не выходит за рамки необходимого”. Аэг добавил, что для обеспечения объективности надзор ведет несколько учреждений.

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”Поскольку уровень надзора повышается из года в год, операторы связи также стали более ответственно подходить к сохранению логов. Следственные учреждения также намного строже следят за ходатайством о разрешениях на следственную деятельность в ходе уголовного производства”, — отметил председатель.

”Очевидно, что следственная деятельность необходима для раскрытия тяжких преступлений. Следственные действия позволили раскрыть ключевые криминальные группировки и вынести им приговор как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии, — сказала государственный генеральный прокурор Лавли Перлинг. — Среди прочего, они были замешаны и в наркоторговле, и в налоговых, и в экономических преступлениях”.

По оценке Перлинг, надзор за следственной деятельностью эффективен и работает на многих уровнях. Основные права человека в Эстонии в этой сфере защищены.

В заседании комиссии также приняли участие ведущий государственный прокурор Дилайла Нахкур-Таммиксаар и вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам криминальной политики Кристель Сийтам-Нюйри.