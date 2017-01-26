Райво Аэг: приоритет Эстонии — интеграция Украины в ЕС

Сегодня в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсуждалось развитие демократии на Украине. Член эстонской делегации ПАСЕ Райво Аэг, выступивший на заседании, подчеркнул, что приоритет Эстонии — интеграция Украины в ЕС в рамках программы Восточного партнерства.

”Эстония может поделится своим опытом управления демократическим государством и его развития, — сказал Аэг. — После событий Майдана и выбора Петра Порошенко на пост президента Украина однозначно выбрала путь развития демократического государства, основанного на верховенстве права и правах человека”.

Аэг также выразил обеспокоенность в связи с коррупцией на Украине. ”Влияние олигархов и укоренившаяся коррупция во всех сферах жизни препятствуют быстрому изменению законодательства, проведению необходимых реформ и нормальной работе гражданского общества, а также понижают веру людей в честное и прозрачное правление. Особенно тревожной является политическая коррупция и коррупция в судебной системе”, — сказал Аэг.

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По оценке Аэга, самая важная проблема, которая требует решения — это военный конфликт в Восточной Украине.

На заседании ПАСЕ, которое проходит с 23 по 27 января в Страсбурге (Франция), также будут обсуждаться гуманитарный кризис в Газе и ситуация в Ливане, а также вызовы в сфере безопасности и региональной стабильности Европы. Также планируется обсудить нападения на журналистов и свободу слова в Европе.