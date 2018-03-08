Районные управы Таллинна будут заниматься проблемой сексуального насилия

В прошлом месяце управы Таллинна помогали бороться с сексуальным насилием, собирая пожертвования для центров поддержки женщин. Теперь будет сделан следующий шаг и начнется разработка системы борьбы с насилием в рабочей среде. Ситуации будут анализироваться в районных управах, сообщает управа Пирита.

”Задача старейшины — убедиться, что работник чувствует себя на рабочем месте хорошо. Для начала нам необходимо знать, что вообще считают насилием и с какими ситуациями сталкивались работники. После этого разработаем систему борьбы с данными ситуациями. Каждый работник должен чувствовать себя комфортно и знать, что ему могут помочь, — отметили старейшины в обращении. — Конечно, у нас есть желание заниматься актуальными вопросами, которые происходят в обществе и быть примером в предоставлении ответов. Надеемся, что наша инициатива будет интересна и другим организациям, которые могли бы сделать тоже самое в своих коллективах, чтобы в обществе было больше понимания, как бороться с сексуальным насилием”.

Для работы с проблемами сексуального насилия будет создана рабочая группа. В нее войдут представители от Пирита, Мустямяэ, Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинна, Ласнамяэ и Нымме. Целью рабочей группы будет обратить внимание на данную проблему и найти верное решение.