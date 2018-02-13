Районные управы проведут благотворительную акцию в поддержку жертв домашнего насилия

В День святого Валентина, 14 февраля в Таллинне пройдет благотворительная акция, организованная районными управами города. Работники управ будут собирать пожертвования в пользу женщин, пострадавших от домашнего насилия.

В благотворительной акции примут участие управы Пыхья-Таллинна, Ласнамяэ, Нымме, Пирита, Кристийне и района Кесклинн. Сбор пожертвований будет проходить в крупных торговых центрах различных районов.

Собраные средства будут переданы Союзу женских приютов Эстонии, который объединяет организации, предоставляющие убежище и поддержку жертвам домашнего насилия.

”Помощь жертвам домашнего насилия чрезвычайно важна. Люди, которые подверглись физическому, психологическому, экономическому или сексуальному насилию, нередко оказываются наедине со своими проблемами и не осмеливаются обратиться за помощью. Наша обязанность — протянуть им руку помощи и подать ясный сигнал, что они не одни. Призываем всех, у кого есть возможность, поддержать женские приюты по всей Эстонии, чтобы помочь жертвам выбраться из заколдованного круга насилия”, — отметили старейшины столичных районов в своем совместном заявлении.

Женские приюты работают во всех уездах, при этом помощь оказывается всем женщинам, независимо от их места жительства. Местонахождение приютов не афишируется из соображений безопасности — связаться с ними и попросить о помощи можно по телефону 1492, или по электронной почте: info@naisteliin.ee.

Ежегодно в Эстонии совершается тысячи преступлений, связанных с домашним насилием, при этом в подавляющем большинстве случаев пострадавшей стороной оказываются женщины. Долгое время домашнее насилие считалось внутренней проблемой семьи, до которой нет дела посторонним. Однако в сегодняшней Эстонии домашнее насилие квалифицируется как серьезное преступление, направленное против личности.

Точные места и время сбора пожертвований:

В Нымме: торговый центр Järve Keskus (Пярну маантеэ, 238) 16.00-18.00.

В Пыхья-Таллинне: возле магазина Selver на рынке Балтийского вокзала (ул. Копли, 1) 16.00-18.00.

В Кристийне: магазин Sõpruse Rimi (Сыпрусе пуйестеэ, 174) 15.00-17.00.

В Ласнамяэ: магазин Lasnamäe Maxima (Линнамяэ теэ, 57) 16.00-17.30.

В Пирита: торговый центр Pirita Keskus (Меривялья теэ, 24) 12.00-13.00 и 16.00-18.00; торговый центр Pärnamäe Keskus (Пярнамяэ теэ, 4a) 16.00-18.00.

В районе Кесклинн: нулевой этаж торгового центра Solaris (Эстония пуйестеэ, 9) 16.00-19.00.