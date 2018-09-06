Районная управа интересуется у жителей Ласнамяэ: довольны ли они ее работой?

о итогам опроса управа Ласнамяэ хочет выяснить, какие источники информации и темы наиболее популярны среди жителей района и что поможет улучшить доступность информации о предоставляемых управой услугах и пособиях.

”По результатам опроса мы сможем узнать, какие источники информации используются людьми чаще всего, и что именно препятствует получению информации. Я призываю всех жителей Ласнамяэ потратить 5 минут времени и ответить на вопросы анкеты”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Принять участие в опросе можно на странице управы в Facebook, заполнить форму в сентябрьском номере газеты Ласнамяэ или перейти по ссылке www.connect.ee/uuring/404006099/ .

Ответы принимаются до 17 сентября.