Район Пирита подает запрос на получение пляжем Пирита международного знака качества

Управа района Пирита подала заявку международному фонду экологического образования, чтобы будущим летом вывесить на территории самого старого пляжа города Таллинна так называемый Синий флаг — флаг экологического качества.

Последние три года пляж Пирита получал признания за высокое качество воды, высокий уровень предоставляемых услуг и благоустройство.

Старейшина района Пирита Тынис Мёлдер отметил, что и в этом году управа намерена вывесить отличительный флаг качества. Он добавил, что и сегодня международный фонд, после проведенной проверки, остался довольным состоянием пляжа Пирита.

"Территорию пляжа Пирита планируется развивать для того, чтобы посетители смогли чувствовать себя на пляже еще более комфортно. На данный момент производится работа по подготовке детальной планировки пляжной территории, отреставрирована игровая площадка. Также планируется обновить покрытие беговой дорожки и построить тренажерную площадку", — сказал Мёлдер.

Экологический знак качества Синий флаг означает, что отвечающее за благосостояние пляжа местное самоуправление соблюдает 32 установленных правила. Кроме чистоты воды, на высоком уровне соблюдаются требования по коммуникациям, а также на должном уровне проводятся как образовательные, так и дружелюбные по отношению к окружающей среде действия и мероприятия. Критерии Синего флага, особенно в отношении качества воды, намного строже, чем установленные директивы Европейского союза.