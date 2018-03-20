Район Кристийне укрепляет сотрудничество с местными обществами

Управа района Кристийне призывает местные общества и гражданские объединения Кристийне сообщить о себе.

Районная управа хочет картировать активные местные общества, чтобы укрепить гражданскую деятельность и чувство единства, а также поспособствовать развитию района, исходящему из интересов жителей.

”Районная управа хочет стать поддержкой для местных обществ, вовлекать их, свести воедино хорошие идеи с активными людьми, чтобы улучшить сотрудничество между районной управой и гражданскими объединениями”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Обратная связь ожидается до 29 марта 2019 года. Ссылка для регистрации находится на домашней странице района.