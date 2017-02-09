Райнер Вакра: всем нашим детям нужен второй язык с детского сада

На этой неделе председатель партии IRL, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подтвердил намерение правительства ужесточить требования по владению государственным языком среди учеников русскоязычных гимназий.

"Если на прошлой неделе пресса кипела от жаркой полемики по поводу гражданства, то на этой неделе поднята, разумеется, тема русских школ. Под удар попали и детские сады", — говорит депутат Рийгикогу Райнер Вакра.

"Что касается ходатайств русских гимназий о языке обучения… тут возможен один единственный вариант — следовать коалиционным договоренностям", — считает Вакра.

По его словам, именно соцдемы, центристы и отечественники договорились, что ходатайства будут рассматриваться, и если школы смогут обеспечить ученикам углубленное изучение эстонского языка, то ходатайства будут одобрены.

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Речь идет о трех таллиннских школах и одной нарвской. "Следует, конечно, отметить, что ходатайство дело добровольное: только что, например, стало известно, что Тынисмяэская реальная школа не хочет участвовать в пилотном проекте. И это их право! Тем же гимназиям, чьи ходатайства будут одобрены, будет выделено дополнительное финансирование: 250 тысяч евро в год на углубленное изучение эстонского языка, — замечает Вакра. — Понятно, что такой высокий уровень, как C1, невозможно требовать уже на следующий год. Сейчас мы договорились, что дадим этим школам 6 лет на внедрение новой системы изучения языка, и только потом мы будем смотреть и анализировать, как школы справились с пилотным проектом, каких результатов достигли ученики".

"Некоторые на этой неделе пошли дальше и заявили, что ”наша задача заключается в том, чтобы сделать все детские сады эстоноязычными”, и что ”государство заинтересовано в том, чтобы в Эстонии было максимальное количество лояльных граждан”. Во-первых, я уверен, что от знания языка не зависит лояльность. Во-вторых, такими радикальными мерами можно добиться обратного результата. Дорогие мои, лояльности невозможно добиться, если мы будем строить стены недоверия! Нам нужно возводить мосты понимания!" — уверен политик.

Вакра говорит, что ему лично симпатична мысль президента Керсти Кальюлайд, которая недавно сказала, что если мы в детском саду не научим детей еще одному языку, то мы впустую растратим их время и желание учиться.

"Это значит, что русские дети могли бы в детском саду выучить эстонский язык. Так почему бы и эстонским ребятам не овладеть вторым языком — например английским или русским?, — рассуждает Вакра. — Ведь ни для кого не секрет, что чем больше языков знает человек, тем шире его картина мира, мира, в котором все двери открыты. И я хочу, чтобы наши дети, каким бы ни был их родной язык, в этом мире смогли бы себя как можно лучше реализовать".

Вакра уверен, что если детские сады, в котором ребенок сможет освоить хотя бы один иностранный язык, станут для общества нормой, то разговоры о языковом барьере сойдут на нет, а бессовестному предвыборному популизму не останется места.