05.10.2018, 08:25

Райнер Вакра: Таллинн — не Флоренция, Ватикан или Венеция. Для сбора туристического налога время еще не пришло

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rus.delfi.ee
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Sotsid avalikustasid oma kandidaadid
Sotsid avalikustasid oma kandidaadidFoto: Andres Putting

Уже с весны власти Таллинна говорят о том, что средства, которые могли бы поступать в городскую казну, утекают сквозь пальцы: ”Хм…что, если ввести новый налог? Местных жителей это не расстроит, а деньги потекут ручьем…” Подумано — сделано. Уже можно заметить, как подготавливается почва и постепенно делаются попытки настроить общественное мнение в пользу туристического налога. Правда, пока безрезультатно. В этой статье я приведу аргументы, почему на сегодняшний день этот налог — плохая идея.

Известно, что всякий налог негативно влияет на потребление — чем он выше, тем больше клиент задумывается о необходимости покупки. Таллинн еще не достиг уровня Флоренции, Ватикана или Венеции, где наплыв сезонных туристов настолько велик, что порой яблоку негде упасть. У нас такой тенденции не наблюдается. Для посещающих Эстонию туристов Таллинн должен сделать всё от себя зависящее, чтобы наша страна запомнилась приятной и гостеприимной. Нам стоит задуматься, как привлечь новых туристов, а не отпугнуть их. Туристический налог спровоцирует последнее.

В прошлом году Таллинн посетило рекордное количество туристов — это здорово! Конечно, речь идет только о летнем сезоне: именно в летние месяцы у нас действительно наблюдается поток туристов. Однако, согласно статистике, даже в июле гостиницы заполнены чуть более, чем на шестьдесят процентов — нам есть, куда расти!

Что же происходит в остальное время? Если отбросить летние отпуска и рождественские праздники, наша экономика в сфере туризма довольно скудна. Что предпринял Таави Аас для того, чтобы увеличить количество туристов вне сезона? Здесь есть, над чем подумать. Прежде, чем обременять гостей столицы новым налогом, стоит поразмыслить, что мы можем сделать для того, чтобы посещение нашего города было по-настоящему приятным удовольствием?

Глава столицы приводит в пример Вильнюс и Ригу, где скоро появится или уже действует туристический налог. Зачем нам это? Почему он не говорит о том, что вся Скандинавия живет без этого налога? Таави Аас, нам и нужно отличаться от наших балтийских соседей — видите, в Латвии и Литве нужно платить, а у нас нет.

Я полагаю, что вместо туристического налога, Таллинн должен предложить своим гостям бесплатный общественный транспорт. Как-то летом я ехал в трамвае в сторону аэропорта, и вот что я там увидел: семейная пара средних лет с двумя детьми готовится к отлёту. Уставший отец с детьми пытаются разобраться в маршруте, женщина отчаянно бегает туда-сюда, пытаясь понять, где купить билет. Возвращается с другого конца трамвая и сообщает, что деньги не взяли — махнули рукой и сказали ”free, free!”, езжайте так! Зачем вводить наших гостей в заблуждение, когда вместо этого во всех вокзалах и аэропортах можно повесить плакат, где большими буквами написано: ”Дорогие гости, общественный транспорт для вас бесплатный! Приезжайте еще!”

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Тот факт, что туристические компании не поддерживают этот налог, также о многом говорит. Генеральный директор Tallink Пааво Ныгенэ справедливо заметил, что местные самоуправления уже получают сбор от предприятий, обслуживающих туристов, и что введение нового налога может повлечь за собой неблагоприяные последствия для всего туристического сектора.

Вместо того, чтобы облагать туристов новыми налогами, стоит представить новые услуги и товары, которые можно предложить гостям. С ростом торговли, дополнительные средства будут поступать и в городскую, и в государственную казну благодаря подоходному налогу, который платят люди, работающие в туристическом секторе.

В заключение, туристический налог действительно существует во многих странах и от него еще никто не умер. Однако на сегодняшний день Таллинн еще к нему не готов. К этому вопросу стоит вернуться тогда, когда у нас будет столько туристов, что больше и другого выхода не будет, как обложить их налогом!

*Во Флоренции и Венеции в каждом 3-х звёздночном отеле туристический налог составляет 3,5 евро за ночь, в Риме (Ватикан) — 4 евро.

Tallinn Hockey weekend
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