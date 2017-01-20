"На этой неделе газета Eesti Päevaleht опубликовала статью, в которой предсказывает, что предстоящие муниципальные выборы будут вертеться вокруг национального вопроса и главной темой в Таллинне станет противопоставление русских и эстонцев. Мне же кажется, что такой ”подход” — не тема сегодняшнего дня, а шлейф прошлого", — комментирует социал-демократ Райнер Вакра.

"Муниципальная власть занимается решением местных вопросов: как избавить город от пробок, какие дороги отремонтировать, где проложить дополнительный автобусный маршрут и так далее. Если же вместо этого кто-то будет пытаться во время предвыборной кампании противопоставлять две общины, то это говорит лишь об отсутствии хороших идей и видения будущего города. Это бессовестно и безответственно. Это обман электората своего города. И неуважение к нему", — рассуждает Вакра.

И предрекает: "Я убежден, что новая власть в Таллинне будет сформирована из партий, для которых в приоритете не разделение, а сотрудничество, в том числе и сотрудничество между представителями разных общин в нашем многонациональном городе. Я думаю, что как раз социал-демократы смогут сыграть здесь ключевую роль, потому что именно мы никогда не ориентировались лишь на какой-то один круг избирателей, для нас важны все члены нашего общества".

Он добавляет, что перед новой властью в Таллине, которая будет избрана осенью, стоит много вызовов: нужно привести в порядок процесс управления городом. "В течение многих лет городской бюджет работал во благо лишь одной партии. Этот ресурс нужно перенаправить на развитие города".

"Таллинн должен позиционировать себя на одном уровне со Стокгольмом, Хельсинки, Варшавой, Копенгагеном, чтобы стать в регионе лучшим местом жительства с конкурентоспособной инфраструктурой, с большими возможностями для работы, с широким выбором для досуга, а также со сплоченным и открытым обществом. Именно на этом мы должны сконцентрироваться", — призывает Вакра.