Райнер Вакра на встрече с МуПо: важно быстро реагировать на образование незаконных свалок

Вчера на встрече с сотрудниками муниципальной полиции Райнер Вакра сказал, что для обеспечения порядка в городе и при борьбе с бессовестными нарушителями, которые мусорят, необходима быстрая реакция. Государство и город, по его словам, должны реагировать на проблемы в течение 48 часов.

На встрече с МуПо председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра сделал доклад на тему экологии и ответил на вопросы чиновников, затронули многие темы: от валидирования автобусных билетов до ликвидации незаконных свалок.

”Незаконные свалки нужно убирать сразу же, как становится о них известно. Местное самоуправление и государство должны суметь в течение 48 часов с ними разобраться”, — сказал Вакра. ”Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мусор продолжал лежать. В противном случае, мусор притягивает мусор — и свалка разрастается”, — добавил Вакра.

В конце встречи у Райнера Вакра спросили, что станет с МуПо, если Райнер Вакра станет мэром после осенних выборов. Вакра начал с того, что каждая сила, которая находится у власти слишком долго, нуждается в смене. ”Многие жители столицы поняли, что необходимость в переменах растет с каждым днем. К управлению городом нужно привлекать новых деятелей, необходимо искать свежие идеи. Что же касается конкретно МуПо, то это должно стать учреждением, которое будет помогать горожанам, а не властям пополнять городскую казну. Курс в этом направлении взят. И это разумный курс”, — сказал Вакра.

Кроме того, Вакра напомнил, что важно не только убирать свалки, но и обеспечить удобный доступ к станциям приема отходов. ”Станции должны быть открыты с утра и до вечера круглый год, за исключением государственных праздников. Это стало бы для людей очень четким посылом: приходи, когда хочешь, наши двери всегда открыты. Именно для этого из бюджета текущего года местным самоуправлениям было выделено 2,2 миллиона евро, 640 000 из которых получил Таллинн”.

По словам Вакра, там, где ситуация особенно плачевна (куда постоянно вывозят мусор), необходимо установить камеры. ”Нарушителей нужно искать и привлекать к ответственности. В этом вопросе, в первую очередь, надеемся на городских чиновников и муниципальную полицию”, — заключил Вакра.