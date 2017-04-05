Райнер Вакра: Ласнамяэ утопает в мусоре

"Хочу похвалить таллиннских городских чиновников, которые собираются в пятницу в 13.00 прибрать парк за Ласнамяэской гимназией Паэ. По всей видимости, наш субботник в Астангу воодушевил и городскую власть заняться проблемой мусора — в этом году месяц порядка наступил раньше обычного, и удивительно, что в нем примут участие чиновники и мэрия", — пишет Райнер Вакра.

Однако Вакра обращает внимание вице-мэра Арво Сарапуу на то, что это не единственное грязное место в Ласнамяэ.

"Мне поступили многочисленные сообщения о незаконных свалках, большая часть которых находится именно в Ласнамяэ. Например, до сих пор не убрана свалка на улице Бетоони, и ласнамяэская управа отказывается ею заниматься, ссылаясь на то, что мусор скопился в 500 метрах за чертой города. Безобразная картина открывается и в конце улицы Прийсле, и за стадионом Аякса, а в непосредственной близи от управы Ласнамяэ на улице Валге находятся заброшенные гаражи, которые в прямом смысле забиты мусором", — говорит он.

"Хочу подчеркнуть, что уборка мусора — это не решение всех проблем, это лишь первый шаг к решению. Горожан нужно информировать о наличии станций приемa отходов и о существовании портала www.kuhuviia.ee. Если люди будут знать, куда девать мусор, то в будущем станет меньше незаконных свалок", — добавил Вакра.

Foto: SDE

По его словам, обязанность города — обеспечить удобный доступ к станциям приема отходов. Во-первых, станции должны быть открыты с утра и до вечера круглый год, за исключением государственных праздников. Вакра считает, что это стало бы для людей очень четким посылом: приходи, когда хочешь, наши двери всегда открыты. Именно для этого из бюджета текущего года местным самоуправлениям было выделено 2,2 миллиона евро, 640 000 из которых получил Таллинн.

Там, где ситуация особенно плачевна (куда постоянно вывозят мусор), необходимо установить камеры. Нарушителей нужно искать и привлекать к ответственности. Это, в первую очередь, задача городских чиновников и муниципальной полиции, считает Вакра.