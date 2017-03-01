Райнер Вакра и молодежное собрание проведут субботник в лесу Астангу

11 марта председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра и Таллиннское городское молодежное собрание проведут субботник в лесу в районе Астангу, чтобы убрать там образовавшуюся свалку старых автопокрышек и другой мусор.

”Мы, как таллиннская молодежь, очень возмущены халатностью людей, выбрасывающих мусор в астангуский лес. Мы призываем их прекратить загрязнять природу и начать законным путем освобождаться от мусора”, — сказала председатель Таллиннского городского молодежного собрания Трийну-Лийс Паабо.

Молодежное собрание приглашает жителей Таллинна и различные организации засучить рукава и принять участие в субботнике, чтобы спасти лес от загрязнения.

По словам председателя парламентской комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, ситуация в Хааберсти достойна сожаления, а мусору в лесу в Астангу просто нет границ. ”Там столько мусора, что одним субботником не обойтись. Мы дадим старт генеральной уборке”, — сказал Вакра.

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Вакра напомнил, что 14 февраля он дал городу один месяц, чтобы ликвидировать свалку. ”Поскольку городские власти до сих пор не проявили никакой инициативы, мы решили с активистами молодежного собрания объединить усилия и сами убрать территорию леса. Будем рады всем добровольцам, готовым прийти на помощь”, — добавил Вакра.

Присоединиться к субботнику можно и на страничке в Facebook.

Первой обратила внимание общественности на растущую свалку в лесу местная жительница Марианн Рюкенберг. Именно она рассказала газете Eesti Päevaleht о том, что в лесу недалеко от бывшего склада боеприпасов образовалось кладбище старых автопокрышек, оконных рам и бытовых отходов.

На следующий день председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра созвал экстренное совещание, в котором приняли участие помимо местных жителей и Инспекция по окружающей среде, МУПО и представители управы Хааберсти. На встрече обсудили, почему же управа не обеспечила порядок в лесу, почему не установлены шлагбаумы и почему до сих пор эта территория не объявлена природоохранной зоной.

Шесть лет назад защитники природы пытались сделать это место природоохранной зоной. В 2009 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что на этой территории произрастают два очень редких вида растений, находящихся под строгой охраной: костенец зеленый и камнеломка восходящая, — а также ряд птиц и летучих мышей, которые тоже находятся под охраной. Но до сих пор Инспекция по окружающей среды не объявила лес природоохранной территорией.

Субботник состоится 11 марта. Начало в 11:00. Место встречи у Mini-Rimi на Палдиски маантеэ.

