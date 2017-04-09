Райнер Вакра: государство должно сократить размер дивидендов, которые получает от RMK

По мнению председателя парламентской комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, государство должно сократить размер дивидендов, которые получает от Центра управления государственными лесами (RMK). Таким образом, по мнению Вакра, леса будет вырубаться меньше.

”Мы заблуждаемся, если думаем, что должны получать от RMK столько дивидендов, сколько возможно. В результате у RMK-а возникает непреодолимое желание вырубать как можно больше леса, хотя государство на правах владельца может и этому воспрепятствовать”, — считает Райнер Вакра.

По оценке Райнера Вакра, деньги RMK необходимо возвращать не государству, а ”обратно в лес”.

”Это значит, что государство собирает меньше дивидендов, но обязует RMK больше вкладываться в посадку нового леса, в уход за лесом и в его защиту в самом широком, современном и экологичном смысле этого слова”, — подчеркнул Вакра.

Райнер Вакра четко сформулировал свое предложение: ”В 2019 году государство должно в три раза сократить размер дивидендов, которые получает от Центра управления государственными лесами. То есть размер дивидендов составит 10 миллионов евро”.