Райнер Вакра: э-выборы — это эстонская Nokia, от которой нельзя отказываться

”Никаких ограничений э-выборам не будет. Этого нельзя допустить”, — подчеркивает депутат Рийгикогу Райнер Вакра.

”Мы должны развивать электронные выборы. Например, нужно дать людям возможность проголосовать через интернет и в основной день выборов. Это было и остается целью социал-демократов. Если вместо этого, наоборот, предпринимается попытка сократить систему э-выборов, то тогда эту тему нужно вообще исключить из повестки обсуждений коалиции”, — так ответил Райнер Вакра на заявление Яануса Карилайда о том, что э-выборов не дожно быть, пока не проведут международный аудит безопасности системы.

”Мы не будем возвращать Эстонию обратно в прошлый век, даже если это является мечтой некоторых центристов и консерваторов”, — говорит Вакра. ”Э-выборы, э-государство, э-налоговый департамент, ИД-карта — это все эстонская Nokia, благодаря которой мы отличаемся от остальных государств, благодаря которым мы являемся примером для всех. Мы не должны портить наш имидж только из-за того, что партия, которое теперь вошла в правительства, будучи в оппозиции, годами сознательно запугивала людей всем тем, что связано с э-выборами”.

Вакра добавил, что для эстоноземельцев э-выборы уже успели стать своего рода частью культуры, как, например, Певческий праздник или бутерброд с килькой. По мнению Вакра, Карилайд своей попыткой торпедировать выборы хочет сохранить так называемое наследие Эдгара Сависаара.