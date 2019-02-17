Райнер Вакра — "Актуальной камере": я не мошенничал при написании дипломной работы

"В своей бакалаврской работе я не прибегал к воровству или еще к какому-нибудь мошенничеству. Сегодня, конечно, я бы сделал эту работу по-другому. Считаю, что решение о том, был ли плагиат, должен принять Таллиннский университет. И когда это решение будет, я с ним соглашусь", — сказал Райнер Вакра.

После съемок Вакра поинтересовался, ждут ли его снаружи журналисты Delfi, после чего быстро покинул здание, не желая ничего комментировать журналистам. На вопросы, которые соцдему послал Delfi, так и не поступило ответа.

Ранее Eesti Ekspress писал, что диплом Райнера Вакра — плагиат. Под подозрение СМИ попала его бакалаврская работа, которую он защитил в Таллиннском университете в 2002 году. Вакра по-прежнему считает, что он никого не обманывал.