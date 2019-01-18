18.01.2019, 08:20

Раймонд Кальюлайд: жаль что кинотеатр ”Раху” снесут, но решение было принято еще в 2007 году

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid. Arsenali keskus
Raimond Kaljulaid. Arsenali keskusFoto: Karin Kaljuläte

Сообщение о предстоящем сносе бывшего кинотеатра «Раху» огорчило многих жителей Пыхья-Таллинна. По словам старейшины района Раймонда Кальюлайда, здание представляет интерес и возможно его стоило бы сохранить, но решение о сносе было принято уже в 2007 году, сообщается в пресс-релизе районной управы.

”Я понимаю людей, которым не нравится то, что кинотеатр снесут, но речь идет о недвижимости, принадлежащей частной фирме и решения, на основании которых здание готовят к сносу, были приняты еще в 2007 году в ходе принятия детальной планировки.

В то время районной управой Пыхья-Таллинна руководила Вилья Тоомаст (в то время Вилья Сависаар). Возможно, она может разъяснить, исходя из каких соображений было принято такое решение”, — сказал Кальюлайд.

В решении о принятии детальной планировки в отношении объекта недвижимости Копли, 69b и прилегающей к нему территории говорится: ”На данном участке недвижимости находится двухэтажное здание коммерческого предназначения, в котором действовало казино и которое в рамках осуществления данной детальной планировки планируется снести”.

Территория вокруг бывшего кинотеатра и находящегося рядом киоска превратилась в последние годы в место встреч асоциалов, которые не считаются с окружающими и беспокоят своим поведением местных жителей. Районная управа надеется, что благодаря строительству на этом месте торгового здания, а также благоустройству прилегающей территории эта проблема решится.

”Надеюсь, что когда здесь откроется магазин и аптека, то ситуация с обеспечением порядка улучшится. Два года назад мы привели в порядок расположенный по соседству Коплиский кладбищенский парк и наняли парковых смотрителей. Благодаря этому прогулки в парке стали значительно безопаснее. Но территория вокруг кинотеатра ”Раху” и находящегося рядом киоска по-прежнему представляет большую проблему”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины, кинотеатр району нужен и если бы нашлась заинтересованная в его открытии фирма, то районная управа оказала бы этому проекту всяческое содействие. Интерес местных жителей к киноискусству подтверждает высокая популярность запущенного районной управой в 2017 году проекта ”Киноклуб для пожилых”, в рамках которого пенсионеры Пыхья-таллинна и соседних районов имеют возможность еженедельно посещать бесплатные киносеансы, которые проходят в центре культуры ”Сальме”.

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