Раймонд Кальюлайд: жаль что кинотеатр ”Раху” снесут, но решение было принято еще в 2007 году

”Я понимаю людей, которым не нравится то, что кинотеатр снесут, но речь идет о недвижимости, принадлежащей частной фирме и решения, на основании которых здание готовят к сносу, были приняты еще в 2007 году в ходе принятия детальной планировки.

В то время районной управой Пыхья-Таллинна руководила Вилья Тоомаст (в то время Вилья Сависаар). Возможно, она может разъяснить, исходя из каких соображений было принято такое решение”, — сказал Кальюлайд.

В решении о принятии детальной планировки в отношении объекта недвижимости Копли, 69b и прилегающей к нему территории говорится: ”На данном участке недвижимости находится двухэтажное здание коммерческого предназначения, в котором действовало казино и которое в рамках осуществления данной детальной планировки планируется снести”.

Территория вокруг бывшего кинотеатра и находящегося рядом киоска превратилась в последние годы в место встреч асоциалов, которые не считаются с окружающими и беспокоят своим поведением местных жителей. Районная управа надеется, что благодаря строительству на этом месте торгового здания, а также благоустройству прилегающей территории эта проблема решится.