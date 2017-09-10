Раймонд Кальюлайд: здоровье и движение значительно важнее гладкой поездки на машине

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, несмотря на проблемы с движением, поддерживает проведение Таллиннского марафона SEB и отмечает, что это источник дохода, создатель рабочих мест и активатор экономики.

Кальюлайд сказал Delfi, что крупным спортивным и культурным событиям всегда сопутствует то, что движение в городе в это время сильно нарушено. "Все разумные люди понимают, что во время проведения марафона неразумно ездить на машине в этом районе", — заявил он.

"То, сделали ли организаторы и город все, что возможно, чтобы оповестить людей и организовать движение, следует проанализировать и в последующие годы сделать лучше", — ответил на упреки жителей Пыхья-Таллинна Кальюлайд.

"Но с мнениями в стиле "пускай организуют свои забеги в лесу или вокруг Певческого поля" я не согласен, — подчеркнул Кальюлайд. — Спорт, здоровье, движение — значительно более важные ценности, чем гладкая поездка на машине. Я двумя руками за то, чтобы крупные и мелкие спортивные мероприятия проходили на улицах как Таллинна, так и Пыхья-Таллинна и в дальнейшем".

Кальюлайд со своей стороны приветствует и всех участников и организаторов, которые принесли такое событие на улицы Таллинна. "Для городов спортивный туризм, между прочим, источник большого дохода, создатель рабочих мест и активатор экономики", — отметил он.