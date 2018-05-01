Раймонд Кальюлайд: вовсе не обязательно вкладывать средства налогоплательщиков в космические несуразности

"Сотрудники Фонда развития предпринимательства (EAS) верят, что приносят Эстонии пользу. Я не сомневаюсь в этом. Проблема в системе, которую построили предыдущие правые правительства", — пишет старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд на своей странице в Facebook.

"Согласно этой системе, нет ничего логичнее, чем трата народных денег на строительство космического центра в Пыльтсамаа. И ничего, что Эстония не космическая держава, а Пыльтсамаа — не какой-нибудь мыс Канаверал. И ничего, что у нас не хватает денег на дома призрения, на содержание роддомов, на уход за людьми с особыми потребностями и т.д.", — продолжает Кальюлайд.

"Эстония могла бы быть страной, куда приезжают туристы, которые ценят нашу природу и своеобразие и которым как раз по душе, что здесь нет ни одного несчастного космического центра или океанариума, или ещё какой-либо подобной глупости. Уверен, экономический рост возможен и без того, чтобы вкладывать средства налогоплательщиков в космические несуразности, наподобие колёс обозрения на крышах торговых центров”, — подчеркивает он в завершение.