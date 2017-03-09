Раймонд Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Пыхья-Таллиннская районная управа проведет в рамках проекта ”Таллиннская позитивная программа” 16 встреч с местными жителями. Цель встреч — собрать предложения о том, как улучшить жизнь в городе и районе в течение ближайших трех лет. Кроме того, в городских учреждениях Пыхья-Таллинна будут открыты специальные пункты сбора идей, сообщает управа.

Позитивная программа Таллинна подверглась в последние дни критике со стороны городской оппозиции. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, именно местные жители лучше всех знают, что необходимо сделать для улучшения их жизни и для развития города. Поэтому с ними необходимо советоваться по всем важным вопросам и привлекать к процессу принятия решений. В качестве примера такого привлечения Кальюлайд привел прошедший в прошлом году в Пыхья-Таллинне опрос на тему использования бюджетных средств.

Что касается обвинений городской оппозиции в том, что центристы составляют себе предвыборную программу руками городских чиновников, то Кальюлайд назвал их беспочвенными и призвал относиться к подобным заявлениям как к проявлениям предвыборной кампании.

”Городская оппозиция во главе с Партией реформ пытается скомпрометировать идею Таллиннской позитивной программы, утверждая, что городские чиновники составляют для центристов предвыборную программу за народные деньги. Конечно это не так. Мы в Пыхья-Таллинне собираем идеи для своего района, а не для партии. Но я вполне понимаю, почему это начинание так разозлило реформистов. Дело в том, что они за 17 лет у власти ни разу не привлекли людей к процессу принятия решений. В этом и состоят наши принципиальные различия”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По его словам, привлечение людей к обсуждению сложных и требующих решения вопросов — задача первоочередной важности как на уровне самоуправлений, так и государства.

”Восстановление общинного сознания и сплочение общества — важная задача, которая стоит перед местными лидерами и перед государственными мужами. Мы в Пыхья-Таллинне относимся к Позитивной программе со всей серьезностью и не согласны с критикой оппозиционных партий. Уверен, что если бы они в свое время меньше говорили и больше слушали людей, то и допущенных на уровне правительства ошибок было бы меньше”, — отметил Кальюлайд.

Для сбора предложений открыты и стационарные пункты во всех городских учреждениях района: в здании районной управы, в помещениях отдела социального обеспечения, в центре культуры ”Сальме”, в Коплиском молодежном центре и т.д.

Впервые проект позитивной программы был запущен четыре года назад. Тогда также был объявлен сбор предложений, по результатам которого была составлена ”Таллиннская позитивная программа 2014-2018”. О ходе выполнения этой программы представители районной управы расскажут на вышеупомянутых встречах.

Встречи с жителями района пройдут в марте и апреле, первые из них — уже 13 и 14 марта. Всего состоится 16 встреч. Районная управа пришлет всем пыхья-таллиннцам приглашения с информацией о месте и времени встреч.

Место и время проведения встреч в Пыхья-Таллинне:

1. Молодежный центр Пыхья-Таллинна (Копли, 98)

5.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 12.04 в 17.00 (на рус. яз.)

2. Детский сад ”Ояке” (Эдала, 3)

04.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 06.04 в 17.00 (на рус. яз.)

3. Социальный дом Пальяссааре (Пааги, 10, бывш. Пальяссааре, 37)

14.03 в 18.00 (на эст. яз.) и 15.03 в 17.00 (на рус. яз.)

4. Гуманитарная гимназия Эхте (Эхте, 9)

28.03 в 17.00 (на эст. яз.) и 29.03 в 17.00 (на рус. яз.)

5. Основная школа Ристику (Ристику, 69)

13.04 в 18.30 (на эст. яз.) и 18.04 в 17.00 (на рус. яз.)

6. Культурный центр ”Сальме” (Сальме, 12)

19.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 20.04 в 17.00 (на рус. яз.)

7. Основная школа Карьямаа (Карьямаа, 1)

16.03 в 17.00 (на эст. яз.) и 30.03 в 17.00 (на рус. яз.)

8. Ул. Эрика, 7a

07.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 11.04 в 17.00 (на рус. яз.)

Дополнительную информацию о встречах можно получить по телефону 645 7000. С 1 марта открыты также стационарные пункты сбора идей и предложений. В них можно будет поделиться своими мыслями о развитии города, изложив их в письменном виде и опустив листок в специальный ящик. Писать можно в свободной форме, но можно и воспользоваться специальным бланком, который можно получить на месте.

Пункты сбора идей открыты с 1 марта по 15 апреля в следующих местах:

Управа Пыхья-Таллинна — ул. Нийне, 2

Отдел социальной опеки управы Пыхья-Таллинна — ул. Коцебу, 2

Культурный центр ”Сальме” — ул. Сальме, 12

Пыхья-Таллиннский социальный центр — ул. Малева, 2а и ул. Малева, 3

Молодежный центр Пыхья-Таллинна — ул. Копли, 98

Дом молодежи Пыхья-Таллинна — ул. Лина, 8

Народный дом Пельгулинна — ул. Теллискиви, 56

Стационарные пункты сбора идей будут открыты в рабочие часы данных учреждений.

Новая позитивная программа будет представлена на большой конференции, которую намечено провести в мае.