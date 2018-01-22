Раймонд Кальюлайд: в интересах жертв семейного насилия необходимо узаконить э-развод и э-бракосочетание

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, государство должно узаконить в интересах жертв семейного насилия возможность электронного оформления развода (э-развод), позволяющий пережившим насилие людям проще и быстрее прекратить сопряженные с насилием отношения. По его мнению, также необходимо отменить время ожидания между представлением заявления о расторжении брака и вступлением развода в силу.

Действующий Закон об актах гражданского состояния предусматривает личное присутствие обоих супругов как при подаче совместного заявления о разводе, так и спустя месяц при оформлении развода, сообщается в пресс-сообщении.

”Большинство из нас даже не представляет себе, с какими сложностями для жертвы может быть сопряжена необходимость договариваться и встречаться лицом к лицу с человеком, неоднократно применявшим насилие. Однако согласно существующему порядку это неизбежно, даже в случае отсутствия детей и имущественных претензий. Считаю, что мы должны задать себе вопрос: разумно ли такое положение вещей в 21 веке, в нашем дигитализированном обществе?” — сказал Кальюлайд.

По его словам, э-развод можно было бы узаконить в первую очередь в тех случаях, когда у разводящейся пары нет детей и имущественные взаимоотношения регламентированы предыдущими соглашениями — например, брачным контрактом.

”Внесение этой достаточно простой поправки принисло бы жертвам семейного насилия большое облегчение. Также следовало бы освободить пострадавшую сторону от уплаты госпошлины при расторжении брака. Эти расходы должны лечь на сторону, применившую насилие”, — заявил Кальюлайд.

По мнению старейшины Пыхья-Таллинна, также необходимо отменить время ожидания длиной в один месяц перед вступлением развода в силу.

”В брак вступают, как правило, взрослые люди и если они решают разойтись, то государство не должно вмешиваться в это сугубо личное решение, усложняя процедуру развода в надежде, что люди изменять свое решение”, — сказал Кальюлайд.