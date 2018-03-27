Раймонд Кальюлайд: в интересах Эстонии, чтобы Запад и Россия двигались в сторону возобновления диалога

"Нас, жителей Эстонии, не должно радовать обострение отношений между Россией и Западом. Фундаментальные интересы Эстонии заключаются в том, чтобы в Европе сохранялся мир. Отсутствие диалога между Россией и западными странами должно нас огорчать и вызывать беспокойство", — пишет на своей странице в Facebook член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Кальюдайд подчеркивает, что чем напряженнее отношения между странами, тем легче представить себе ситуацию, в которой какой-либо следующий инцидент вызовет военное противостояние, а там и до столкновения недолго. И тогда будет уже поздно. В интересах Эстонии, чтобы Запад и Россия двигались в сторону снятия напряжения и возобновления диалога.

"Мы не должны при этом идти на какие-то неприемлемые для нас уступки. Но в любом случае мы не должны радоваться тому, что происходящее вокруг нас начинает все больше и больше напоминать Холодную войну. Одним из самых опасных эпизодов Холодной войны был Карибский кризис, связанный с размещением советских ракет на Кубе. Скажу откровенно: мне не хотелось бы возвращаться в 1962 год, когда мир оказался на грани ядерной войны", — признается Кальюлайд.

По его словам, не надо быть гением, чтобы понять, что в интересах народов всего мира жить в мире. Простые люди никогда не хотели воевать. Не бывает войн справедливых и нравственно оправданных. Войны всегда развязывались в интересах финансово-политической элиты. Нельзя допустить, чтобы и на этот раз произошло то же самое.