Раймонд Кальюлайд: Урмас Рейнсалу должен подать в отставку с поста министра юстиции

Член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд потребовал отставки министра юстиции Урмаса Рейнсалу, который назвал критиков режиссера Тийта Оясоо ”куриным стадом” и выразил сожаление, что в свое время осудил Оясоо, который применил к актрисе физическое насилие.

Накануне 104 общественных деятелей направили в президентскую канцелярию открытое письмо, в котором подвергли критике решение доверить Оясоо постановку концерта, приуроченного к президентскому приему по случаю Дня независимости Эстонии.

”Совершенно недопустимо, чтобы представляющий Эстонскую республику министр юстиции называл граждан Эстонии, написавших открытое письмо "стадом кур " и "голубушками". Если мы хотим быть современным европейским государством, то подобным высказыванием не должно быть места ни на рабочем месте, ни в общественном пространстве”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, член правительства говорит от имени Эстонского государства, поэтому подобное поведение министра оправдать нельзя.

”Эстонское государство не называет своих граждан "стадом кур" или "голубушками". Использование таких выражений — это гораздо более серьезное нарушение по сравнению с антинатовскими высказываниями одного бывшего министра ”, — заявил Кальюлайд, намекая на Михаила Корба, который вынужден был подать в отставку после того, как выразил сомнение в необходимости членства Эстонии в НАТО.

Старейшина Пыхья-Таллинна подчеркнул, что представления о пределах допустимого в современном мире изменились и это должны понять в том числе и эстонские мужчины.

”Эти изменения должны выражаться в наших словах и в нашем поведении. Граница допустимого сместилась и министр юстиции оказался по ту сторону рубежа. Поэтому Рейнсалу не может оставаться министром”, — сказал Кальюлайд.