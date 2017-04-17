Раймонд Кальюлайд: те, кто советовал Сависаару бороться до конца, вели себя безответственно по отношению к нему

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд прокомментировал, что опубликованные в выходные данные о здоровье Эдгара Сависаара объясняют, почему он прошлой осенью был против выдвижения кандидатуры Сависаара на пост председателя Центристской партии.

В субботу Сависаар опубликовал на своей странице в Facebook экспертную оценку заведующего Клиникой кардиологии Тартуского университета доктора Яана Эха относительно его здоровья. Согласно ей, у Сависаара ряд тяжелых заболеваний, от которых невозможно излечиться, и поэтому участие в судебном процессе опасно для его здоровья.

Кальюлайд написал, что выводы доктора Эха как о физическом здоровье, так и об изменившихся когнитивных способностях говорят, к сожалению, сами за себя.

"Надеюсь, теперь однозначно понятно, почему я не мог осенью прошлого года, перед внеочередным конгрессом поддержать выдвижение кандидатуры Эдгара Сависаара на пост председателя партии. Многие люди в связи с этим обвиняли меня в предательстве Сависаара. Некоторые отдельные однопартийцы распространяли слухи, будто на мои позиции повлиял Департамент полиции безопасности", — написал Кальюлайд.

"Те, кто советовал Сависаару обязательно баллотироваться и бороться до конца, вели себя безответственно, прежде всего, по отношению к нему самому. Из таких же корыстных мотивов исходят, по моему мнению, те, кто пытается по-прежнему поддерживать в воздухе возможность его политического возвращения и выдвижения его кандидатуры на местных выборах", — добавил Кальюлайд.

Он нашел, что Сависаар из-за плохого здоровья не должен идти под суд. "Деяния, которые вменяют ему в вину, — это не что-то такое, что требовало бы любой ценой идти до конца в судебном производстве, если бы это было опасно для жизни для него, как для подзащитного. Это было бы жестокое насилие юстиции по отношению к человеку, который явно слишком слаб, чтобы эффективно защищать себя".

В июне должны начаться первые заседания в судебном процессе, где Сависаара, председателя горсобрания Калева Калло, Центристскую партию и ряд известных предпринимателей обвиняют в различных коррупционных преступлениях.