04.09.2018, 21:00

Раймонд Кальюлайд: Таллинн не планирует строить дорогу через лесопарк Мериметса

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rus.delfi.ee
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Foto: Kai Simson

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд заверил, что у города нет намерений строить дороги или улицы на территории лесопарка Мериметса.

Строительство дороги невозможно, так как это противоречило бы решению Таллиннского горсобрания о взятии Мериметса под охрану. По словам Кальюлайда, можно с полной определенностью сказать, что вопрос о строительстве проходящей через лесопарк улицы на повестке дня не стоит.

”Мериметса был взят под охрану в прошлом году решением горсобрания и в соответствующем документе ясно говорится о том, что строительство дороги на территории лесопарка исключено. Речь идет о зоне отдыха, которую пыхья-таллиннцы активно используют и которую мы планируем благоустроить, чтобы улучшить условия проведения досуга на свежем воздухе. Так что ни в коем случае там не будет никакой дороги или улицы”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, обусловленные ростом населения проблемы с организацией дорожного движения и парковкой действительно существуют, причем они усугубляются. Однако ключ к их решению содержится не в строительстве новых магистралей, а в развитии сети велосипедных дорожек и общественного транспорта.

”Проблема не в узких дорогах и не в пропускной способности перекрестков, а в том, что автомобилей слишком много. Поэтому город должен инвестировать в развитие альтернативных возможностей передвижения. Что, кстати, и делается. Например, была реконструирована коплиская трамвайная ветка, также город приступил к выполнению стратегии развития сети велосипедных дорог, призванной обеспечить удобное передвижение на велосипеде по всей столице. От этого выиграют все, в том числе владельцы автомобилей — чем меньше машин, тем меньше пробок и тем больше парковочных мест”, — отметил Кальюлайд.

Tallinn Hockey weekend
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