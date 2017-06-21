Раймонд Кальюлайд: "список Сыырумаа" будет бороться за голоса избирателей реформистов

Член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд отметил, что желание Урмаса Сыырумаа вступить в предвыборную гонку можно только приветствовать, так как его избирательный союз предложит хорошую альтернативу Партии реформ.

По словам Кальюлайда, в идеях и риторике крупнейшей оппозиционной партии нет ничего такого, чего бы столичные избиратели не слышали от реформистов раньше. ”Не удивительно, что активные люди хотят вмешаться и предложить действительно свежие идеи. Определенно, участие избирательного союза Урмаса Сыырумаа внесет оживление в предвыборную гонку, а политические дебаты станут интереснее, как для участников, так и для избирателей,” — сказал Кальюлайд посредством пресс-релиза.

Политик добавил также, что вступающий в игру новый избирательный союз будет конкурировать за место под солнцем с Партией реформ, которую, как выяснилось из опроса фирмы EMOR, поддерживают сильные мира сего.

”Очевидно, что люди воспримут избирательный союз Сыырумаа как альтернативу Партии реформ, отстаивающих те же интересы. Если выбор будет стоять между реформистами и новым избирательным союзом, то логично предположить, что люди предпочтут вторых. Зачем нужны посредники, когда можно сразу же поддержать бизнесменов,” — сказал Кальюлайд.