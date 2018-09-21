21.09.2018, 20:20

Раймонд Кальюлайд: простой способ наладить отношения с Россией — назначить меня главой МИД

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rus.delfi.ee
EST 7
Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Krõõt Tarkmeel, Anne&Stiil

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, отношения между Эстонией и Россией переживают плохой период и самый простой способ их улучшить — назначить его, Кальюлайда министром иностранных дел, рассказывает rus.err.ee.

Об этом политик полушутя заявил 21 сентября в передаче "Один на один" на радиостанции "Радио 4", отвечая на вопрос слушательницы, почему за годы пребывания Центристской партии у власти отношения Таллинна с Москвой так и не наладились.

"Как улучшить эту ситуацию? Самый простой способ — назначить меня министром иностранных дел, потому что сколько у нас есть в Эстонии политиков, которые могут отлично говорить на русском языке, на английском языке, ладить с Западом, ладить с Востоком?", — добавил он.

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