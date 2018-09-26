Раймонд Кальюлайд: просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди

”Просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди. Копли, в котором живут тысячи замечательных людей, где зарождается новая богема, где приведен в порядок кладбищенский парк (и вскоре будут приведены в порядок еще два парка), где город реконструировал трамвайные линии…

И вдруг появляется некто Пеэп Сооман, который с точки зрения своего риэлтерского бизнеса находит возможным сказать следующее: ”Эта криминогенная компания, которая там проживает, они сперва должны друг друга поубивать, чтобы начались какие-то перемены”.

Может быть, когда такие бизнесмены-неандертальцы друг друга поубивают, у нас будет больше новых кварталов, разработчики которых будут думать не только о квадратных метрах, но и о других ценностях, имеющих важное значение для местной общины.”

Комментарий Пеэпа Соомана на эстонском опубликован здесь.