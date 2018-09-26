26.09.2018, 20:21

Раймонд Кальюлайд: просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Karin Kaljuläte

Раймонд Кальюлайд отреагировал на комментарий известного бизнесмена-риэлтера Пеэпа Соомана, в котором он назвал Копли ”гетто” и охарактеризовал жителей Копли в неподобающих выражениях.

”Просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди. Копли, в котором живут тысячи замечательных людей, где зарождается новая богема, где приведен в порядок кладбищенский парк (и вскоре будут приведены в порядок еще два парка), где город реконструировал трамвайные линии…

И вдруг появляется некто Пеэп Сооман, который с точки зрения своего риэлтерского бизнеса находит возможным сказать следующее: ”Эта криминогенная компания, которая там проживает, они сперва должны друг друга поубивать, чтобы начались какие-то перемены”.

Может быть, когда такие бизнесмены-неандертальцы друг друга поубивают, у нас будет больше новых кварталов, разработчики которых будут думать не только о квадратных метрах, но и о других ценностях, имеющих важное значение для местной общины.”

Комментарий Пеэпа Соомана на эстонском опубликован здесь.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Раскрыто настоящее имя Боширова, им оказался полковник ГРУ и ”Герой России”

26.09.2018
The Insider и Bellingcat удалось установить личность ”Руслана Боширова”, одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и ”Герой России” Анатолий Чепига.
Подробнее


Два эстонских спортсмена обвиняются в наркоторговле и отмывании денег

26.09.2018
Почти год продолжавшаяся секретная операция спецслужбы США завершилась задержанием двух известных эстонских каратистов, занимавшихся распространением фентанила и отмываниепм денег.
Подробнее

Раймонд Кальюлайд: просто f*cked up, какие высказывания иногда позволяют себе некоторые люди

26.09.2018
Раймонд Кальюлайд отреагировал на комментарий известного бизнесмена-риэлтера Пеэпа Соомана, в котором он назвал Копли ”гетто” и охарактеризовал жителей Копли в неподобающих выражениях.
Подробнее

Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб

26.09.2018
Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

ФОТО| Выборы правления Нарвского округа ЦП провалились: центристам угрожают работодатели и бывшие однопартийцы

26.09.2018
Для того, чтобы выборы правления Нарвского округа Центристской партии сегодня вечером состоялись, необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.
Подробнее