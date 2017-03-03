Раймонд Кальюлайд: прилегающие к Горхоллу территории и Старый порт следует присоединить к Пыхья-Таллинну

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подтвердил, что не считает сделанное Административным советом района Кесклинн предложение об изменении границ района Пыхья-Таллинн разумным.

В своем ответе на запрос исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса он выдвинул встречное предложение взвесить возможность изменения границ между районами Пыхья-Таллинн и Кесклинн таким образом, чтобы в состав Пыхья-Таллинна вошла и территория вокруг Горхолла, а также Старый порт.

По словам Кальюлайда, нынешняя граница Пыхья-Таллинна проходит вдоль моря таким образом, что Горхолл вкупе с Рыбной гаванью, Батарейной крепостью и кварталом Ноблесснера образует единое пространство.

”Мы считаем, что изменение границ между районами не обосновано. Админсовет района Кесклинн выразил мнение, что поскольку Горхолл и Котел культуры являются знаковыми для Таллинна объектами, то их вхождение в состав района Кесклинн является логичным. В Пыхья-Таллинне ряд других объектов также имеют представительское и историческое значение — например, Рыбная гавань, Батарейная крепость и квартал Ноблесснера, но это нельзя считать основанием для изменения административных границ между районами”, — говорится в ответе Кальюлайда Таави Аасу.

Читать еще

По словам старейшины, Пыхья-Таллинн не согласен с изменением границ в предложенном виде, но в то же время считает нелишним обсудить этот вопрос, так как некоторая нелогичность во внутригородском административном делении действительно имеет место.

”Нелогично, что Горхолл находится в Пыхья-Таллинне, а прилегающая к нему территория принадлежит району Кесклинн. Поэтому мы считаем разумным взвесить возможность присоединения этой территории к Пыхья-Таллинну”, — заявил Кальюлайд.

Кроме того, Кальюлайд предложил включить в состав Пыхья-Таллинна Таллиннский Старый порт, а также высказал мысль, что начало дороги Пирита теэ могло бы принадлежать не району Кесклинн, а Пирита.

В таком случае, по оценке Кальюлайда, Кесклинн потерял бы морскую границу, но стал бы за счет этого более компактным и целостным районом. Прибрежные территории оказались бы целиком в ведении двух районов — Пыхья-Таллинн и Пирита, что позволило бы лучше развивать прилегающие к морю территории и избежать конфликта интересов различных районов и групп.

"Это не наша инициатива. Лично я считаю что у нас есть более актуальные дела — например приведение в порядок окрестностей Балтийского вокзала или бастиона Скооне. Но раз руководство района Кесклинн считает тему границ важной, то мы готовы участвовать в ее обсуждении", — добавил Кальюлайд.