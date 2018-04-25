25.04.2018, 21:46

Раймонд Кальюлайд предлагает установить перед Балтийским вокзалом памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту

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rus.delfi.ee
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Раймонд Кальюлайд предлагает установить перед Балтийским вокзалом памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту
Foto: Põhja-Tallinna Valitsus

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд обратился к председателю Таллиннского горсобрания Михаилу Кылварту с предложением установить на новой площади перед зданием Балтийского вокзала монумент двум знаменитым эстонцам – Яаку Йоале и Урмасу Отту.

Кальюлайд выразил уверенность, что Йоала и Отт, еще при жизни достигшие статуса суперзвезд, заслуживают увековечивания их памяти, сообщает управа района.

По мнению старейшины, монумент мог бы выглядеть как скамья, на которую Отт и Йоала присели отдохнуть — похожий памятник есть, например в Тарту, где на скамейке сидят писатели Эдуард Вильде и Оскар Уайльд.

”Пространство вокруг Балтийского вокзала преобразится в ближайшие годы. Перед павильоном пригородных поездов появится просторная площадь, с которой откроется прекрасный вид как на Вышгород, так и на историческое здание вокзала. В рамках этого проекта будет реконструирована и улица Вана-Каламая, которая соединит площадь перед Балтийским вокзалом с морским променадом. Я абсолютно уверен в том, что памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту превратится в феноменальную достопримечательность, одинаково популярную как среди таллиннцев, так и среди гостей столицы”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, немаловажное значение имеет и тот факт, что обе знаменитости популярны в среде как русских, так и эстонцев.

Foto: Põhja-Tallinna Valitsus

”Думаю, правильно было бы установить этим деятелям культуры памятник именно в многонациональном Пыхья-Таллинне. И, конечно, нет ни малейшего сомнения в том, что эти две легендарные личности заслуживают увековечивания памяти”, — заметил Кальюлайд.

Урмас Отт (23.04.1955-17.10.2008) был телеведущим и журналистом. Он вел целый ряд передач на Эстонском телевидении, в том числе авторские передачи (Урмас Отт и другие”, ”Карт Бланш”, ”Happy Hour” и т.д.).

Всесоюзную известность Урмас Отт приобрел благодаря серии передач ”Телевизионное знакомство”, которые выходили на Центральном телевидении в восьмидесятых и девяностых годах в течение семи лет. Также Отт был автором нескольких книг.

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Яак Йоала (26.06.1950-25.09.2014) был одним из любимейших певцов как в Эстонии, так и на всей территории бывшего Советского Союза. Работал также преподавателем вокала и продюсером. Приобрел широчайшую популярность на просторах СССР, но с конца восьмидесятых полностью сосредоточился на эстонской публике. Сыграл в нескольких кинофильмах.

Подобные монументы в виде скамеек, на которых сидят знаменитости, установлены во многих городах мира — например, в испанской Малаге есть памятник Пикассо, монумент Рузвельту и Черчиллю установлен в Лондоне, не говоря уже о памятнике писателям Вильде и Уайльду в Тарту.

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