Раймонд Кальюлайд предлагает установить перед Балтийским вокзалом памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд обратился к председателю Таллиннского горсобрания Михаилу Кылварту с предложением установить на новой площади перед зданием Балтийского вокзала монумент двум знаменитым эстонцам – Яаку Йоале и Урмасу Отту.

Кальюлайд выразил уверенность, что Йоала и Отт, еще при жизни достигшие статуса суперзвезд, заслуживают увековечивания их памяти, сообщает управа района.

По мнению старейшины, монумент мог бы выглядеть как скамья, на которую Отт и Йоала присели отдохнуть — похожий памятник есть, например в Тарту, где на скамейке сидят писатели Эдуард Вильде и Оскар Уайльд.

”Пространство вокруг Балтийского вокзала преобразится в ближайшие годы. Перед павильоном пригородных поездов появится просторная площадь, с которой откроется прекрасный вид как на Вышгород, так и на историческое здание вокзала. В рамках этого проекта будет реконструирована и улица Вана-Каламая, которая соединит площадь перед Балтийским вокзалом с морским променадом. Я абсолютно уверен в том, что памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту превратится в феноменальную достопримечательность, одинаково популярную как среди таллиннцев, так и среди гостей столицы”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, немаловажное значение имеет и тот факт, что обе знаменитости популярны в среде как русских, так и эстонцев.