Раймонд Кальюлайд: попытки Ивановой втянуть Сависаара во внутрипартийные разборки неуместны

По словам старейшины Пыхья-Таллинна и члена правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда, депутат Рийгикогу Ольга Иванова некорректно передала содержание обсуждения на заседании Таллиннского совета Центристской партии, по итогам которого были утверждены лидеры партийных списков в Мустамяэ и Ласнамяэ на предстоящих местных выборах.

”Ольга Иванова совершенно некорректно передала содержание состоявшегося обсуждения. Также она некорректно процитировала премьер-министра и председателя партии. На самом деле она прекрасно понимает, почему ее предложение не получило поддержки. Во-первых, Эдгар Сависаар ясно выразил желание целиком сконцентрироваться на восстановлении своего здоровья, и его можно понять. В этой ситуации попытки втянуть Сависаара во внутрипартийные разборки выглядят абсолютно неуместными. Во-вторых, некорректно требовать поставить на голосование кандидатуру Сависаара в его отсутствие”, — сказал Кальюлайд.

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По его словам, согласно неписанным правилам, чья-либо кандидатура не может обсуждаться за спиной самого кандидата. Тем более некорректно требовать в такой ситуации проведения голосования.

”В-третьих, в отличие от Ольги Ивановой, я бы не стал недооценивать Михаила Кылварта. Мне чрезвычайно жаль, что он не может возглавить избирательный список Центристской партии в Пыхья-Таллинне. Но я уверен, что Кылварт стопроцентно готов к ответственности, связанной со статусом лидера списка в бывшем избирательном округе Эдгара Сависаара, и не сомневаюсь в том, что на выборах от покажет очень сильный результат. Речь идет об очень эффективном вице-мэре и сильном политике, с которым у нас в Пыхья-Таллинне сложилось тесное и плодотворное сотрудничество”, — подчеркнул Кальюлайд.