Раймонд Кальюлайд: политики, распространяющие фейковые новости, представляют угрозу демократии

По словам Кальюлайда, несколько реформистов, а также других правых политиков распространяли во вторник в социальных сетях фотографию Кохтла-Ярвеской мэрии, перед которой в числе других флагов был вывешен и флаг Российской Федерации, утверждая при этом, что сделано это было в честь визита министра образования.

”Я обратил внимание на эти публикации и поинтересовался, в чем дело. Оказалось, что флаг был вывешен в связи с визитом в Кохтла-Ярве делегации из Новгорода, во главе со спикером местного законодательного собрания. Я на 100% уверен, что политики, которые делали публикации в соцсетях, были в курсе. Следовательно, речь идет о сознательном

распространении фейковых новостей”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, тема фейковых новостей и их влияния на результаты выборов остается актуальной во всем мире.

”Печально, что попытки манипулировать избирателями с помощью распространения ложной информации предпринимаются и нашими правыми политиками, которые к тому же привычно используют антироссийскую риторику в предвыборной кампании. Это угрожает демократии и подлежит безусловному осуждению”, — сказал Кальюлайд.