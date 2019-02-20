20.02.2019, 09:30

Раймонд Кальюлайд: политики, распространяющие фейковые новости, представляют угрозу демократии

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rus.delfi.ee
EST
Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Hendrik Osula

Член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд осудил использование фейковых новостей в предвыборной кампании. Во вторник политики из Партии реформ и Свободной партии пытались убедить общественность, что в честь приезда министра образования Майлис Репс в Кохтла-Ярве был вывешен российский флаг. На самом деле флаг был вывешен в связи с визитом российской делегации, значится в пресс-релизе.

По словам Кальюлайда, несколько реформистов, а также других правых политиков распространяли во вторник в социальных сетях фотографию Кохтла-Ярвеской мэрии, перед которой в числе других флагов был вывешен и флаг Российской Федерации, утверждая при этом, что сделано это было в честь визита министра образования.

”Я обратил внимание на эти публикации и поинтересовался, в чем дело. Оказалось, что флаг был вывешен в связи с визитом в Кохтла-Ярве делегации из Новгорода, во главе со спикером местного законодательного собрания. Я на 100% уверен, что политики, которые делали публикации в соцсетях, были в курсе. Следовательно, речь идет о сознательном
распространении фейковых новостей”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, тема фейковых новостей и их влияния на результаты выборов остается актуальной во всем мире.

”Печально, что попытки манипулировать избирателями с помощью распространения ложной информации предпринимаются и нашими правыми политиками, которые к тому же привычно используют антироссийскую риторику в предвыборной кампании. Это угрожает демократии и подлежит безусловному осуждению”, — сказал Кальюлайд.

”Я поражен тем, что партия, которая не так давно была в Эстонии правящей, опустилась до уровня интернет-троллей. Я не удивился бы, узнав что Кристен Михал постит с разных аккаунтов фейковые комментарии, пытаясь опорочить своих политических оппонентов”, — добавил он.

Кальюлайд отметил, что реформисты обычно пугают своих избирателей Россией, но никаких признаков того, что Россия вмешивается в эстонские выборы, нет.

”Зато Партия реформ пытается манипулировать избирателями, используя в политической борьбе нечестные и неэтичные приемы. Центристская партия не станет отвечать тем же. Мы не будем распространять фейковые новости о своих конкурентах и запугивать избирателей несуществующими опасностями”, — заявил Раймонд Кальюлайд.

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