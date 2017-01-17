"Политики и общественные деятели вынуждены считаться с тем, что о них пишут всякое. Но обвинение в предательстве — это серьезно. Конечно, подобные утверждения нуждаются в ответе и в опровержении. ”Сторонники Сависаара считают его предателем”, — так написал обо мне еженедельник Eesti Ekspress", — ответил на материал его главный герой — старейшина Пыхья-Таллинна центрист Раймонд Кальюлайд.

Кальюлайд считает, что за этими обвинениями стоит политтехнология. "В Пыхья-Таллинне, где я собираюсь баллотироваться на местных выборах, значительную часть избирателей составляют люди, родным языком которых является русский. Мои конкуренты знают о том, что пятнадцатилетний стаж тесного сотрудничества с наиболее популярным среди русскоязычных избирателей политиком — это серьезный аргумент в пользу моей кандидатуры. Исходя из этого и выбран объект нападок", — высказывается он, усматривая здесь политтехнологии и тактику политических оппонентов.

"На их (оппонентов — прим.ред.) попытки облить перед выборами грязью Михаила Кылварта, Яну Тоом, Михаила Стальнухина и Эдгара Сависаара я насмотрелся. Это не работает. Выбор избирателей определяют совсем другие факторы", — уверен Кальюлайд. "Это только начало".

Он говорит, что привел в районе все дела в порядок, как и обещал: "Все действия, ставшие при предыдущем руководстве причиной возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников районной управы, прекращены. Замешанные в сомнительных делах люди не работают больше в управе Пыхья-Таллинна".

Кальюлайд перечисляет, что по результатам прошлогоднего опроса жителей было решено увеличить расходы на благоустройство парков, улиц и пляжей; осуществили ряд проектов, направленных на помощь малообеспеченным людям; уже в этом году будут приведены в порядок Штромка и Коплиский парк; примут на работу парковых смотрителей; новые помещения получит Пыхья-Таллиннский социальный центр; начнутся проектировочные работы окрестностей Балтийского вокзала и так далее.

"Обо всем этом в статье Eesti Ekspress, конечно, не было ни слова, — резюмирует старейшина. — Успех на выборах не сопутствует тем политикам, которые только обещают. Этому я научился у Эдгара Сависаара. Говорить умеют все, но этого мало. Для достижения реальных результатов необходимо уметь работать".