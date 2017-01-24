Старейшина Пыхья-Таллинна, член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд поддержал предложение Юри Ратаса предоставить эстонское гражданство всем людям, которые прожили в Эстонии не менее 25 лет.

По словам Кальюлайда, премьер-министр взял на себя смелость поднять вопрос, который заведомо вызывает в обществе споры, тем самым не побоявшись нападок со стороны Партии реформ.

”Прежде всего, речь идет не о нулевом варианте, а о людях, которые прожили в Эстонии по меньшей мере четверть века. Они все это время жили здесь, работали на благо нашего общества наравне с гражданами и платили налоги. Все же очевидно, что нынешнее правительство вопрос безгражданства не решит. Это одна из тем следующих выборов в Рийгикогу”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, упреки Партии реформ в адрес премьер-министра Ратаса не выдерживают критики.

”Примечательно, что реформисты готовы с распростертыми объятиями принять сирийских беженцев с невыясненным прошлым, и в то же время они пренебрегают людьми, прожившими в Эстонии более 25 лет. Любые предложения, не совпадающие с их навязчивыми идеями, Партия реформ объявляет прокремлевскими — будь то налоговая политика или любая другая сфера”, — заметил Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна напомнил, что у Партии реформ было 17 лет на то, чтобы решить проблему безгражданства.

”Как известно, многие жители Эстонии не имеют гражданства ни одной страны. Если у кого-то есть другой план, как выйти из этой ситуации, то давайте его обсудим. Отрицание проблемы ничего не даст. Я считаю предложенное премьер-министром решение вопроса вполне разумным”, — сказал Кальюлайд.

Он добавил, что если 25 лет назад осторожное отношение к изменениям политики в области гражданства еще можно было как-то понять, то сегодня мы находимся совершенно в другой ситуации.

”Сосуществование двух совершенно разных национальных общин в одном государстве — дело сложное, но мы с этой задачей вполне справились. За исключением, пожалуй, кризиса 2007 года и последовавших за ним беспорядков, вина за которые в значительной степени ложится на Партию реформ и правительство Андруса Ансипа. Реформисты подорвали веру людей в свое государство. Центристская партия должна ее восстановить”, — подчеркнул Кальюлайд.