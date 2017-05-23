Раймонд Кальюлайд о пункте обмена шприцев: мы всегда были открыты к сотрудничеству

"В последнее время до меня из разных источников доходят неприятные слухи. Говорят, что чиновники Института развития здоровья (TAI) пытаются убедить жителей ул. Ситси в том, что город занял неконструктивную позицию в отношении плана института разместить пункт обмена шприцев в жилом доме на ул. Ситси и не предлагает со своей стороны никаких альтернативных решений", — пишет в своем блоге старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

"Те же источники сообщают, что чиновники TAI связывают противостояние районной управы открытию пункта обмена на ул. Ситси с приближающимися выборами — дескать, они против, потому что боятся потерять голоса избирателей.

Я не знаю, действительно ли госчиновники говорят это людям, но в любом случае оба утверждения не соответствуют действительности.

Мы всегда были открыты к сотрудничеству. Я неоднократно подчеркивал (в том числе и в течение последних месяцев), что найти разумное решение создавшейся проблемы можно только путем сотрудничества между городом и государством. Открытие пункта обмена шприцев по адресу Ситси, 28 несмотря на противостояние районной управы и мэрии Таллинна было бы большой ошибкой. Такой шаг нанес бы большой ущерб сотрудничеству города и государства в области борьбы с наркоманией.

Я выступаю против идеи разместить пункт обмена шприцев в жилом доме на ул. Ситси потому, что это на 120% плохая идея. В случае открытия пункта в жилом доме, с выходом во двор между многоквартирными домами там повторятся те же проблемы, которые существовали на ул. Эрика, когда там находился обменный пункт.

Я написал министру Осиновскому и надеюсь, что он вмешается. Не знаю, действительно ли государственные чиновники распространяли заведомую ложь, пытаясь ввести жителей ул. Ситси в заблуждение. Если это так, то мы имеем дело с совершенно неуместным поведением представителей государственной власти и грубым нарушением этики госслужащих".