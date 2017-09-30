Раймонд Кальюлайд — о пикете EKRE: Надеюсь, что нацистской символики мы в Пыхья-Таллинне больше не увидим!

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд выразил надежду, что сегодняшний пикет партии EKRE возле Котла культуры был первым и последним разом, когда нацистскую символику можно было увидеть на улицах Пыхья-Таллинна. Кальюлайд призвал участвующие в выборах политические силы не нагнетать в погоне за голосами напряжение в обществе и вести себя достойно по отношению к политическим оппонентам и зарубежным союзникам Эстонии, значится в пресс-релизе.

В ходе сегодняшнего пикета EKRE, который прошел перед встречей лидеров ЕС в Котле культуры, на плакатах экспонировались свастики и даже портреты Гитлера. По словам Кальюлайда, все партии заинтересованы в привлечении к себе внимания накануне выборов, но использовать для этой цели нацистскую символику недопустимо.

”Право собираться и устраивать митинги закреплено в Конституции, но сборища под символикой преступных режимов — это совсем другое дело. Надеюсь, что мы видели нацистскую символику в Пыхья-Таллинне в последний раз”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, то, что участники пикета EKRE освистали партнеров и союзников Эстонии из ЕС и НАТО, достойно сожаления.

”Это государства, на помощь которых мы рассчитываем. Я понимаю, что у партии EKRE есть своя позиция по иммиграционной политике, но при всех разногласиях нужно сохранять достоинство и вести себя уважительно, в том числе и по отношению к руководителям других государств. Тем более, что они находятся у нас в гостях”, — сказал Кальюлайд.

По словам Кальюлайда, сегодняшняя акция протеста должна заставить задуматься и политиков из Партии реформ, которые наряду с EKRE строят свою предвыборную кампанию на противопоставлении русских и эстонцев.

”Хотелось бы знать, по-прежнему ли кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал собирается после выборов создать коалицию с EKRE. Неужели даже после сегодняшнего пикета не передумает? Все это делается в погоне за успехом на выборах и ценой раскалывания эстонского общества. Зачем нам все это?”, — резюмировал Кальюлайд.