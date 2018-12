Раймонд Кальюлайд: не верьте фейковым новостям о Таллиннском приюте для животных

По словам старейшины, кто-то явно пытается испортить репутацию расположенного в Пыхья-Таллинне приюта.

”Речь идет о современном приюте, где работают люди, которые заботятся о благополучии животных и в деятельности которого принимают участие многие добровольцы. Приют постоянно подвергается проверкам как со стороны города, так и государства. До сих пор, насколько мне известно, никаких особых претензий у органов надзора к Пальяссаарескому приюту не было”, — подчеркнул Кальюлайд.

На распространяемых в интернете фотографиях можно разглядеть грязные вольеры и животных в плохом состоянии, а также трупы кошек.

@VarjupaikadeMTY at Paljassaare 85, Tallinn - worst shelter on earth ever!

You clean all those cages once in a year? Why that poor kitten has food, which wont fit in his mouth even. Sure he will die from hunger and pain! pic.twitter.com/XvazgISrHz