Раймонд Кальюлайд: не верьте фейковым новостям о Таллиннском приюте для животных

По словам старейшины, кто-то явно пытается испортить репутацию расположенного в Пыхья-Таллинне приюта.

”Речь идет о современном приюте, где работают люди, которые заботятся о благополучии животных и в деятельности которого принимают участие многие добровольцы. Приют постоянно подвергается проверкам как со стороны города, так и государства. До сих пор, насколько мне известно, никаких особых претензий у органов надзора к Пальяссаарескому приюту не было”, — подчеркнул Кальюлайд.

На распространяемых в интернете фотографиях можно разглядеть грязные вольеры и животных в плохом состоянии, а также трупы кошек.

@VarjupaikadeMTY at Paljassaare 85, Tallinn - worst shelter on earth ever!

You clean all those cages once in a year? Why that poor kitten has food, which wont fit in his mouth even. Sure he will die from hunger and pain! pic.twitter.com/XvazgISrHz — Elu Nimel (@EluNimel) December 6, 2018

”Снимки, распространяемые в социальных сетях, не дают адекватного представления об условиях содержания животных в Таллиннском приюте. Я прошу людей не верить этим утверждениям и не способствовать распространению этой фейковой информации. Это никоим образом не поможет бездомным питомцам”, — сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, помочь приюту могут все, у кого есть такое желание — например, став добровольцами.

”Если кто-то хочет помочь, то самое простое, что можно сделать — это вступить в ряды добровольцев, или пожертвовать приюту деньги. Этим летом добровольцы Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна в ходе благотворительной кампании собрали на нужды животных более 6 000 евро. Я могу подтвердить, что каждый цент из этой суммы был потрачен на животных. Поверьте, в приюте работают люди, которые действительно любят животных и заботятся о них. Они никогда не причинили бы своим питомцам вреда”, — добавил Кальюлайд.