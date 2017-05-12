Раймонд Кальюлайд: не понимаю, почему Тоом и Иванова идут против линии партии

Евродепутат Яна Тоом и депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обнародовали обращение к премьер-министру Юри Ратасу в связи с его высказыванием, что 9 мая 1945-го означал продолжение тяжкой оккупации в еще более тяжелой форме. Кальюлайд прокомментировал в своем Facebook заявление Тоом и Ивановой.

Приводим комментарий Раймонда Кальюлайда в полном объеме:

„Не понимаю, почему Тоом и Иванова противопоставляют себя своей же партии и центристскому правительству.

17 лет решения в эстонской политике принимали правые партии. Сейчас впервые государственная налоговая политика исходит из интересов семей со средним и низким доходом. Повышение необлагаемого налогом минимума позволит таким семьям получить дополнительно более 700 евро. Новое правительство решает многие отложенные в долгий ящик проблемы — пенсионная реформа, финансирование здравоохранения. Центристскую партию поддерживают как русские, так и эстонцы. Разжигание вражды между ними не в интересах Центристской партии и Эстонии в целом. Я уже не говорю о разжигании конфликта внутри самой партии.

Как Тоом, так и Иванова неоднократно подчеркивали, что они являются членами "крыла Сависаара" в Центристской партии. Но я не припомню, чтобы Эдгар Сависаар, надев шинель и держа красные гвоздики в одной руке, а в другой, как Анне Вески, микрофон российского канала, отправился бы к Бронзовому солдату с целью проведения предвыборной кампании.

Он отдавал себе отчёт, что существуют деликатные вопросы, по которым позиции эстонцев и русских не совпадают. И, будучи ответственным политиком, он делал все, чтобы не усугублять разногласия в обществе. Зато поддерживал строительство церкви в Ласнамяэ — потому что понимал, что людей объединяют вера и общечеловеческие ценности. Раздуванием конфликтов занимались другие. Сависаар был эстонцем, который понимал и учитывал интересы русских. Если Тоом и Иванова претендуют на роль его преемниц, то они, будучи русскими, должны уметь учитывать интересы эстонцев.

Партия никогда не упрекала Тоом в том, что она настолько интенсивно занимается тем, что происходит в Сирии. Хотя ее энтузиазм в этом отношении вызывает много вопросов. Например, какую пользу от этого получают тысячи жителей Ласнамяэ, Пыхья-Таллинна, Ида-Вирумаа и других мест, которые уполномочили ее защищать свои интересы в Брюсселе?

Разве вышеупомянутая интенсивная деятельность направлена на то, чтобы повысить уровень жизни этих людей, создать в Эстонии новые рабочие места, ускорить экономический рост, поднять уровень зарплат и пенсий, обеспечить лучшее медицинское обслуживание? Увы, нет.

У опытного политика Сийма Калласа однажды спросили, что бы он сделал, если бы в Эстонии вспыхнули беспорядки. Он ответил, что в таком случае выступил бы по телевидению и сказал бы людям: "Успокойтесь!". То же самое мне хотелось бы сказать Яне Тоом и Ольге Ивановой. Прислушайтесь к голосу разума и успокойтесь”.