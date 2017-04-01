Раймонд Кальюлайд: напротив планируемого пункта обмена шприцев будет построен детский сад

Согласно детальной планировке, напротив планируемого пункта обмена шприцев будет построен детский сад, сообщил на своей странице в Facebook старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. В понедельник он встретится с представителями Института развития здоровья, чтобы передать им 1500 подписей, собранных местными жителями против плана института открыть по адресу Ситси, 28 обменный пункт.

Кальюлайд считает нынешнюю ситуацию хорошим примером того, почему важно, чтобы государство и самоуправления обменивались информацией и сотрудничали.

Он напомнил, что государственный Институт развития здоровья планирует разместить пункт обмена шприцев в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28. Районная управа не поддерживает этот план, так как речь снова идет о первом этаже многоквартирного дома, где могут повториться те же проблемы, что существовали на ул. Эрика.

"Вчера со мной связался представитель владельца территории бывшей Балтийской мануфактуры, который предоставил основной чертеж детальной планировки. Дело в том, что уже в мае там начнется строительство нового жилого квартила, и в аккурат напротив планируемого пункта обмена шприцев, на ул. Ситси будет построен детский сад. Если бы районная управа узнала о планах Института развития здоровья раньше, то мы бы их проинформировали об этом обстоятельстве", — подчеркнул Кальюлайд.

По мнению старейшины, при принятии решения очень важно иметь в виду, что напротив вышеупомянутого помещения будет построен детский сад. Он надеется, что государство учтет это и откажется от плана открыть пункт обмена шприцев по адресу ул. Ситси, 28.

"Хочу подчеркнуть, что несмотря ни на что районная управа Пыхья-Таллинна открыта для сотрудничества с государством по этому вопросу. Думаю, что возможно найти лучшее решение данной проблемы. В понедельник я встречусь с представителями Института развития здоровья, чтобы вручить им собранные местными жителями 500 подписей против плана открытия пункта обмена шприцев на ул. Ситси. Обязательно покажу им и приложенный к данной публикации чертеж", — пообещал Кальюлайд.