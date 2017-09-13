Раймонд Кальюлайд: КТ Ситси, 28 подает в суд, районная управа обратится в Госконтроль

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд обратится в Госконтроль с просьбой проверить, насколько разумно были использованы средства налогоплательщиков в ходе реализации плана Министерства социальных дел и Института развития здоровья по открытию пункта обмена шприцев в жилом доме по адресу Ситси, 28. На сегодняшний день уже потрачены десятки тысяч евро, хотя пункт еще не открылся. Тем временем квартирное товарищество Ситси, 28 на вчерашнем общем собрании приняло решение обратиться в суд для защиты своих прав, сказано в пресс-релизе управы Пыхья-Таллинна.

По словам Кальюлайда, районная управа поддерживает жителей в их решении обратиться в суд.

”Город считает, что центры уменьшения вреда нужны, но в жилых домах им не место. Вопреки тому, что утверждает министерство, обмен шприцев не является торговой деятельностью и не отвечает предназначению данных помещений. Поэтому управа Пыхья-Таллинна поддерживает решение квартирного товарищества обратиться в суд с целью остановить незаконную деятельность Министерства социальных дел и Института развития здоровья в жилом доме на ул. Ситси. Управа окажет местным жителям всестороннюю помощь”, — заверил старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Обращение в Госконтроль продиктовано высокими и, возможно, неоправданными расходами и обязательствами, взятыми на себя государственным учреждением. Согласно опубликованным в прессе фактам, Институт развития здоровья платит паевому товариществу Tranquillitas за аренду помещения размером 76 м2 2 000 евро в месяц, причем к этой сумме добавляются также налог с оборота и коммунальные расходы, а также расходы по обслуживанию помещения. Кроме арендной платы, институт обязан до конца года ежемесячно платить еще 2 460 евро за сделанный ремонт — всего плата за ремонт составляет 17 220 евро.

На сегодняшний день госучреждение уже выплатило арендодателю 20 000 евро, несмотря на то, что пункт обмена шприцев не работает. Для сравнения: арендная плата пункта обмена шприцев и консультационного центра на ул. Эрика составляла 120,77 евро в месяц, причем помещение было почти в два раза больше, чем на ул. Ситси.

Исходя из вышесказанного, управа Пыхья-Таллинна обратилась в Госконтролль с просьбой выяснить, расходуются ли государственные средства в данном случае разумно, законно и результативно и отвечает ли заключенный на огромную сумму договор тем принципам, из которых должно исходить при расходовании средств налогоплательщиков государственное учреждение.

”Теперь ясно, почему министр Осиновский и его подчиненные так упорствуют в отстаивании своего плана и, не жалея средств, нанимают адвокатов и пиарщиков. Если им не удастся добиться своего, то придется принять предложение города, сесть за стол переговоров и искать лучшее решение проблемы. Но тогда возникнет вопрос — кто ответит за выброшенные десятки тысяч евро? Конечно, за это несут ответственность руководитель Института развития здоровья, курирующий этот проект вице-канцлер Министерства социальных дел и сам министр. Поэтому Осиновский и не призывает своих подчиненных к порядку и не останавливает это безобразие. Я советую журналистам потребовать у министерства договор об аренде — уверен, что там найдется много интересного”, — сказал Кальюлайд.