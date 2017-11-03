Раймонд Кальюлайд: критика в отношении зеленых не обоснована

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, критика в адрес заключившей коалиционный договор с центристами партии ”Зеленые Эстонии” со стороны некоторых изданий и оппозиционных партий абсолютно не обоснована.

Приход зеленых в Таллиннскую горуправу сделает управление городом более открытым и даст им возможность выполнить многие положения своей программы.

Кальюлайд назвал столь резкую критику зеленых неадекватной.

”Вице-мэр Зюлейха Измайлова не успела вступить в должность, но уже пишут, что зеленые отказались от всех своих принципов и убеждений. Похоже, журналисты забыли о доброй традиции предоставлять новой мэрии 100 свободных от критики дней. Я совершенно уверен, что коалиция с зелеными — это очень хорошая идея. Благодаря этому управление городом станет более открытым, а наша команда укрепится. Для самих зеленых это означает возможность сделать в сто раз больше, чем могут добиться добровольные защитники окружающей среды”, — сказал Кальюлайд.

По его словам, подписанию коалиционного соглашения с зелеными предшествовало серьезное обсуждение в Таллиннском совете Центристской партии.

”Никто в Центристской партии не относится к этому союзу, как к политехнологии. Речь идет о реальном и содержательном сотрудничестве, цель которого — более открытое управления городом и укрепление нашей команды. У нас нет времени на политические игры, перед нами стоит задача как можно быстрее сформировать мэрию и начать работу. Необходимо принять бюджет на будущий год и приступить к выполнению данных избирателям обещаний”, — сказал Кальюлайд.