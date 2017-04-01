Раймонд Кальюлайд: коалиция центристов и реформистов в Таллинне маловероятна

По словам члена правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда, в кои-то веки реформист Юрген Лиги прав: у двух партий нет точек соприкосновения в столице, потому что центристы не собираются пускать под откос все то, что уже было сделано для жителей Таллинна.

Член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд прокомментировал сегодняшнее заявления реформиста Юргена Лиги в интервью Õhtuleht о том, что коалиция между двумя партиями невозможна. По словам Кальюлайда, до тех пор, пока реформисты не откажутся от своей идеи фикс об упразднении бесплатного общественного транспорта, о прекращении строительства муниципальных зданий и отказе от других социально-значимых проектов, совместная работа с реформистами не представляется возможной. ”До сих пор главной программной целью реформистов был отказ от различных вещей, которые были сделаны центристами на благо горожан. Но вот что интересно, то, что они собираются делать вместо этого, остается тайной под семью печатями. Именно поэтому не считаю возможными все эти разговоры о возможном конструктивном сотрудничестве”, — отметил Кальюлайд.

Политик отметил также, что у Партии реформ явно нет никакого желания руководить на уровне местного самоуправления, да и компетентности в этом у них нет. ”Я не представляю себе Юргена Лиги в образе старейшины, например, Хааберсти. Вполне возможно, что сам Лиги хорошо себе это представляет, учитывая его ”профессиональный разброс” в виде различных министерских постов. Но вряд ли это обрадует жителей Хааберсти. Я не представляю, например, чтобы Ханно Певкур или Таави Рыйвас занялись на уровне города вопросами соцобеспечения, учитывая, что эти темы никогда не интересовали реформистов”, — сказал Кальюлайд.

Он добавил также, что если во времена, когда реформисты управляли государством, общество было расколото, а неравенство стало обычным делом и ни о каком экономическом росте не было даже слышно, то теперь, в оппозиции, Партия реформ ведет себя еще непонятнее. И это вызывает беспокойство, ведь на кону — репутация нашего государства. ”С того самого момента, как у руля власти встала новая коалиция во главе с центристами, реформисты только и делали, что целенаправленно старались подорвать доверие к Эстонии среди зарубежных партнеров и на международной арене в целом. Главной целью для реформистов стало заставить всех думать о том, будто внешняя политика, а также вопросы безопасности отошли для новой коалиции на второй план. Все эти запугивания Россией, а также обвинения в сепаратизме должны перестать быть частью нашей политической культуры”, — добавил политик.

Раймонд Кальюлайд напомнил, что, согласно результатам различных опросов, жители Таллинна довольны нынешним руководством города. И это как на уровне столичной мэрии, так и районных управ. ”Я думаю, что как для Эстонии в целом, так и для Таллинна в частности, будет лучше, если Партия реформ будет находиться как можно дальше от руля власти. Все эти 17 лет, что реформисты управляли государством, все мы хорошо запомнили, учитывая, что символом абсолютной власти реформистов стало приписываемое Людовику XIV высказывание: ”Государство — это я”, — добавил Кальюлайд.