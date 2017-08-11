Раймонд Кальюлайд: из Вакра выйдет неплохой популяризатор спорта

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд удивляется кандидату в мэры от Социал-демократической партии Райнеру Вакре, который говорит о баскетбольных кольцах и свалках, а не о развитии города, значится в пресс-релизе.

По словам Кальюлайда, все конечно же понимают, что распиливание автомобилей и броски в баскетбольную корзину — это предвыборная кампания, но все же ее нужно делать содержательной.

”Вакра не отдает себе отчета, на какой пост он баллотируется. Более 700 миллионов евро бюджет и организация, состоящая из тысячи людей, которая управляет столицей Эстонии, требует больше, чем сотрясание баскетбольной корзины. Я был бы очень обеспокоен, если бы мэром стал человек, который, будучи главой города, стал бы тратить драгоценное время на карабканье по баскетбольной стойке", — сказал он.

По мнению члена правления Центристской партии, проблема заключается в том, что больше ничего не слышно ни о программе социал-демократов, ни об их первых номерах.

”По существу, я поражен тем фактом, что кандидатом в мэры назван человек, в способность работать которого в этом качестве нельзя быть уверенным", — сказал Кальюлайд, по мнению которого Вакра своей баскетбольной акцией доказал, что из него, после дополнительного обучения, может получиться популяризатор спортивного образа жизни районного масштаба. Несомненно, это важная работа, но отнюдь не уровня мэра. Управление столицей требует иного политического калибра.

Только в этом году в Пяхья-Таллинне, по подтверждению старейшины района, построены велосипедные дорожки, установлены тренажеры для занятия дворовым спортом, на улице Сыле построен спортивный центр с бассейном, был открыт новый футбольный стадион и многое другое. ”Эти вопросы действительно уровня мэрии,” — сказал Кальюлайд.

Кальюлайд отметил, что Вакра, вероятно, не хочет противостоять лозунгу Центристской партии ”Другие обещают, а мы работаем”, и показывает, что он тоже старается. Во многих отношениях, это, увы, иллюзия.

”Кандидат в мэры от Социал-демократической партии принял участие в толоке на пляже Штромке, сделал несколько фотографий для Facebook и исчез. В это же время мы остались убирать пляж, ” привел пример Старейшина Пыхья-Таллинна.