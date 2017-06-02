Раймонд Кальюлайд: Институт развития здоровья заключил договор о создании пункта обмена шприцев на Ситси

"Невероятно! Только что представляющее интересы местной общины объединение ”Ситси сельтс” сообщило мне, что Институт развития здоровья заключил договор о создании предназначенного для наркоманов т.н. ”центра уменьшения вреда” по адресу Ситси, 28", — пишет в своем блоге старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

"Несмотря на то, что категорически против этого решения выступают тысячи людей. Аргументированно. Против Таллиннская мэрия в лице Таави Ааса и Михаила Кылварта. На этой неделе против проголосовал Административный совет Пыхья-Таллинна, в состав которого входят, кстати, соратники по партии вышестоящего начальника Института развития здоровья — министра Евгения Осиновского.

Все старейшины всех таллиннских районов выступили с совместным заявлением. Многие депутаты Таллиннского горсобрания и Рийгикогу высказывались категорически против.

Но госчиновники из Института развития здоровья все же пошли до конца.

Институт не проинформировал об этом шаге районную управу. При этом они говорили о какой-то готовности к сотрудничеству. Кстати — они обещали провести разъяснительную работу и привлечь к процессу местных жителей. И лгали, что ничего еще не решено. Они лгали общественности и лгали людям.

Этим шагом Институт развития здоровья нанес чрезвычайно серьезный ущерб сотрудничеству государства и города в области борьбы с наркоманией.

Директор Института развития здоровья Анника Веймер поставила подпись под этим договором, несмотря на тотальное противостояние и без учета того, что это решение вредит сфере борьбы с наркоманией в целом. На сегодняшний день я на 100% уверен, что в борьбе с наркоманией Институт развития здоровья нам не союзник, а враг. Если бы я был министром, то я уволил бы директора Института развития здоровья без разговоров, не дожидаясь понедельника. Я отправил бы ее паковать вещи сегодня же.

Институт развития здоровья принял абсурдное и некомпетентное решение. И разумеется, мы не смиримся с ним.

В понедельник я встречусь с местными жителями, чтобы подтвердить, что районная управа сделает все, чтобы помочь им".