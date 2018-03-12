Раймонд Кальюлайд: государство могло бы само покупать площади для предвыборной рекламы и предоставлять их партиям

Старейшина Пыхья-Таллинна, специалист по рекламе и долговременный руководитель кампании Центристской партии пишет в неожиданно откровенном посте в социальной сети, что тех, кто реально финансирует рекламные кампании партий, сейчас слишком легко сохранить в тайне.

"Это на самом деле более серьезная проблема, чем считается, единственная возможность этому воспрепятствовать — насколько я могу сказать на основании своего 15-летнего опыта проведения кампаний — это то, чтобы государство вообще лишило партии и кандидатов покупать СМИ для публикации предвыборной рекламы", — пишет Кальюлайд в соцсети. Государство, по его мнению, могло бы само покупать площади для предвыборной рекламы и давать партиям возможность в равной степени помещать туда свое содержание.

Единственная возможность при нынешней ситуации установить скрытое финансирование — скрытое наблюдение, которое дало бы возможность обнаружить и доказать, что между представителями партии и спонсорами заключено такое соглашение, написал Кальюлайд.

Он надеется, что предложенное им решение одновременно создало бы ситуацию, когда содержание политики стало бы важнее размера бюджета партии.